В России сдвинется график оплаты за ЖКУ с 2026 года: вот в чем причина

В России сдвинется график оплаты квитанций за ЖКУ с 1 марта 2026 года. Россиянам рассказали о причинах такого решения властей.
Оказалось, что это связано с датой получения зарплаты у многих россиян. График платежей будет составлен с учётом дат получения зарплат. Об этом сообщил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев. Его комментарий приводит агентство «Прайм».
Этот шаг направлен на предотвращение ситуаций, когда добросовестные плательщики сталкиваются с начислением пеней из-за несовпадения дат оплаты услуг ЖКХ и получения доходов. Большинство граждан обычно получают заработную плату в промежуток с 10 по 15 число каждого месяца.
"Суть следующая: действующая норма — оплата вносится до 10 числа, но срок может быть изменён решением общего собрания или договором на управление многоквартирным домом, — рассказал доцент Моисеев.
Напоминаем, что пени за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг начинают начисляться с 31-го дня. Для многих это означает, что крайний срок подходит за несколько дней до получения очередной зарплаты.
С 15 числа будет установлен новый срок оплаты квитанций, который не может быть изменён ни решением общего собрания собственников, ни условиями договора управления многоквартирным домом. Кроме того, изменится дата получения квитанций: они будут приходить до 5 числа месяца вместо 1 числа.
Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский заявил, что перенос даты изготовления квитанций позволит избежать ситуации, когда граждане РФ могли бы быть не уверены в корректности начислений. Нововведение сократит количество перерасчётов и конфликтных ситуаций, связанных с ошибками в квитанциях.
Нужно отметить, что изменить график оплаты ЖКУ предложил президент России Владимир Путин. Он призвал кабинет министров перенести эту дату для удобства многих россиян, издав свой указ. При чем глава государства в документе подчеркнул, что это делает для удобства граждан РФ и избежания начислений пени и просрочек платежей за коммуналку.
