В России сдвинется график оплаты за ЖКУ с 2026 года: вот в чем причина

Ранее в Госдуме рассказали, кто может получить скидку на оплату коммунальных платежей. Причем эта скидка довольно существенная — от 30 до 60%. Отмечается, что в числе тех, кто имеет право на привилегию, — военные пенсионеры. В ГД подчеркнули, что для этого нужно иметь 20 лет военного стажа.