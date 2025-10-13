Виталий Хоценко сообщил о ходе строительства школы в микрорайоне «Ясная Поляна»

Новое образовательное учреждение будет состоять из корпусов разной этажности — от двух до четырех этажей. Территория вокруг школы будет благоустроена спортивными площадками и малыми архитектурными формами, что обеспечит комфортные условия для учебы и отдыха школьников. Строительство школы до момента сдачи находится под особым контролем главы региона.