Виталий Хоценко сообщил о ходе строительства школы в микрорайоне «Ясная Поляна»

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о текущем этапе строительства школы в микрорайоне «Ясная Поляна». Новый подрядчик, компания «Русстрой», завершает фундаментные работы и уже приступил к возведению внешних стен. Объект рассчитан на 1122 ученика и находится под особым контролем главы региона.
«Строительство школы в микрорайоне “Ясная Поляна” Омского района идет активно. Уже готово свайное поле под здание, строители завершают фундаментные работы и приступили к кирпичной кладке внешних стен. Школа рассчитана на 1122 ученика. Объект для региона очень важный, планируем ввести образовательное учреждение в эксплуатацию в 2027 году», — отметил губернатор.
Фото: пресс-служба правительства Омской области.
Новое образовательное учреждение будет состоять из корпусов разной этажности — от двух до четырех этажей. Территория вокруг школы будет благоустроена спортивными площадками и малыми архитектурными формами, что обеспечит комфортные условия для учебы и отдыха школьников. Строительство школы до момента сдачи находится под особым контролем главы региона.