Парковка под наблюдением: во Владивостоке установили девять камер фотофиксации — адреса

Проект реализует ПАО «Ростелеком» в рамках муниципального контракта. Сейчас подрядчик проводит настройку оборудования, и к концу декабря комплексы планируют ввести в эксплуатацию.

Зоны, где установлены камеры, охватывают участки с высокой плотностью движения и частыми нарушениями: в районе Русской, 2к (ТРК «Дружба»), Черёмуховой, 15 (ТЦ «Черёмушки»), Верхнепортовой, 2 (со стороны памятника В. И. Ленину), в районе остановки «Первая Речка» на Океанском проспекте, 111, от Алеутской, 27 до Светланской, 13 (по обеим сторонам проезжей части), на Океанском проспекте (от дома № 13 до дома № 17, со стороны бизнес-центра «Фрэш Плаза»), на Фонтанной, 28 (от перекрёстка с Океанским проспектом до перекрёстка с Алеутской), на Суханова (вдоль сквера имени Н. Н. Муравьёва-Амурского), на Алеутской (от дома № 11 до перекрёстка с 1-й Морской).