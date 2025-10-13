Парковка под наблюдением: во Владивостоке установили девять камер фотофиксации — адреса

Во Владивостоке завершены работы по установке девяти стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил парковки. Новейшие камеры будут фиксировать автомобили, оставленные на остановках общественного транспорта и участках дорог, где стоянка запрещена знаками 3.27 и 3.28, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Проект реализует ПАО «Ростелеком» в рамках муниципального контракта. Сейчас подрядчик проводит настройку оборудования, и к концу декабря комплексы планируют ввести в эксплуатацию.
Зоны, где установлены камеры, охватывают участки с высокой плотностью движения и частыми нарушениями: в районе Русской, 2к (ТРК «Дружба»), Черёмуховой, 15 (ТЦ «Черёмушки»), Верхнепортовой, 2 (со стороны памятника В. И. Ленину), в районе остановки «Первая Речка» на Океанском проспекте, 111, от Алеутской, 27 до Светланской, 13 (по обеим сторонам проезжей части), на Океанском проспекте (от дома № 13 до дома № 17, со стороны бизнес-центра «Фрэш Плаза»), на Фонтанной, 28 (от перекрёстка с Океанским проспектом до перекрёстка с Алеутской), на Суханова (вдоль сквера имени Н. Н. Муравьёва-Амурского), на Алеутской (от дома № 11 до перекрёстка с 1-й Морской).
В мэрии напоминают, что неправильная парковка осложняет дорожную обстановку и создает угрозу для всех участников движения. Водителей призывают парковать автомобили строго в установленных для этого местах.
Отметим, что установка комплексов началась в сентябре. Первые камеры заработали на проспекте 100-летия Владивостока — в районе домов № 12а, 28 г, 50 и 72. Система уже фиксирует нарушения и автоматически формирует штрафы.
Напомним, что в августе власти Владивостока представили комплексный план мер, направленных на снижение аварийности и повышение комфорта для всех участников дорожного движения. Решения, разработанные по итогам анализа аварийности, включают расширение системы видеофиксации нарушений, создание безопасных пешеходных зон, новые ограничения для электросамокатов и точечные меры по ликвидации очагов аварийности.