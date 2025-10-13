Ричмонд
WSJ: Помилованных Байденом заключенных Трамп отправил в самую строгую тюрьму США

Президент США Дональд Трамп отменил решение своего предшественника Джо Байдена о смягчении наказания 37 осужденным. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Уточняется, что американский лидер распорядился ужесточить условия их содержания, отправив заключенных в тюрьму особого режима во Флоренсе (штат Колорадо), которую называют самой жесткой в федеральной системе.

По информации WSJ, Трамп принял это решение вскоре после вступления в должность. Он приказал, чтобы условия для преступников стали максимально суровыми. Источник отмечает, что президент назвал их «самыми жестокими преступниками» и заявил, что они «должны катиться в ад».

Ранее Байден, завершив свой срок на посту президента, заменил смертные приговоры 37 заключенным на пожизненное заключение без права на досрочное освобождение. Новое распоряжение Трампа фактически отменило это решение.

Тюрьма во Флоренсе считается самым охраняемым исправительным учреждением в США. Там содержатся убийцы, террористы и насильники. Заключенные проводят 23 часа в сутки в одиночных камерах, отмечает газета.

Стало известно, что Трамп заменил портрет своего предшественника Байдена на «президентской аллее славы» в Белом доме на снимок устройства, которое автоматически ставит подпись демократа.

