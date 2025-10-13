Ушел из жизни первый министр обороны Узбекистана — что о нем известно

Он вошел в историю как первый министр обороны независимого Узбекистана.
Рустам Урманович — один из тех людей, кто более 40 лет своей жизни посвятил Вооруженным Силам и многое сделал для страны, обеспечивая ее безопасность, защищая покой нашего народа в первые годы возрождения независимой узбекской национальной армии.
Рустам Ахмедов родился 10 ноября 1943 года в Багдадском районе Ферганской области. В 1965 году он кончил Ташкентское высшее танковое командное училище, в 1985 — Военную академию бронетанковых войск. Служил в Прибалтийском военном округе, затем — в высших военных училищах Ташкента и Самарканда.
С 1986 по 1991 год Ахмедов был начальником штаба — заместителем начальника гражданской обороны Ташкентской области.
С 1991 по 1992 год он одновременно занимал должность министра обороны независимой Республики Узбекистан — командующего Национальной гвардией РУЗ, а с 1992 по 1997 год — министра обороны Узбекистана.
Ахмедов не только служил в системе обороны, но и с сентября 1997 года по сентябрь 1998-го был министром по чрезвычайным ситуациям.
В 1998 году он вышел в отставку, но продолжал участвовать в реформах оборонной сферы: с 2018 по 2020 год работал советником министра обороны.
Заслуги Ахмедова отмечены рядом наград: Почетной грамотой Узбекистана, орденом «Шон-шараф» II степени, орденом «Дустлик».
Жизненный путь генерал-полковника Рустама Ахмедова — пример служения, верности и высокой ответственности. Его труды, служение Отечеству, преданность и личные качества навсегда останутся в нашей памяти.
Прощание с Рустамом Ахмедовым состоится 13 октября в 11:30 в Ташкенте, в Мирзо-Улугбекском районе по адресу: улица Орол, 3-й тупик, дом 13, уточнили в Минобороны.