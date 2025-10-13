Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко дал султану Омана деньги за подаренный особый меч

Лукашенко исполнил традиции, получив особый меч от султана Омана.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко получил от Султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида в подарок особый меч, сообщил телеграм-канал «Время Первого».

Напомним, Александр Лукашенко провел переговоры с Султаном Омана в Минске 6 октября.

В рамках встречи лидеры обменялись подарками. Султан Омана в Минске вручил белорусскому лидеру оманский меч. На кадрах с церемонии обмена подарками показали, что Лукашенко обменял кинжал на оманский меч.

— Самый известный меч в нашей стране, — сказал оманский лидер.

Александр Лукашенко при этом вспомнил о традиции при подарке оружия и исполнил ее.

— У нас положено монету за оружие. Поэтому — наша монета, — сказал он.

Лукашенко стал обладателем известного оманского меча. Фото: стоп-кадр «Первый информационный».

Поэтому, соблюдая традицию, глава Беларуси вручив оманскому коллеге монету в бархатном футляре.

Также в кадр попали и другие подарки главе Омана: набор белорусских продуктов и картина с зимним белорусским пейзажем.

К слову, по итогам переговоров султан Омана озвучил предложение Лукашенко, с которым он согласился.

Еще президент Беларуси раскрыл истинную тактику ведения дел президентом США Дональдом Трампом.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше