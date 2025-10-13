Лукашенко дал султану Омана деньги за подаренный особый меч

Президент Беларуси Александр Лукашенко получил от Султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида в подарок особый меч, сообщил телеграм-канал «Время Первого».
Напомним, Александр Лукашенко провел переговоры с Султаном Омана в Минске 6 октября.
В рамках встречи лидеры обменялись подарками. Султан Омана в Минске вручил белорусскому лидеру оманский меч. На кадрах с церемонии обмена подарками показали, что Лукашенко обменял кинжал на оманский меч.
— Самый известный меч в нашей стране, — сказал оманский лидер.
Александр Лукашенко при этом вспомнил о традиции при подарке оружия и исполнил ее.
— У нас положено монету за оружие. Поэтому — наша монета, — сказал он.
Лукашенко стал обладателем известного оманского меча. Фото: стоп-кадр «Первый информационный».
Поэтому, соблюдая традицию, глава Беларуси вручив оманскому коллеге монету в бархатном футляре.
Также в кадр попали и другие подарки главе Омана: набор белорусских продуктов и картина с зимним белорусским пейзажем.
К слову, по итогам переговоров султан Омана озвучил предложение Лукашенко, с которым он согласился.
Еще президент Беларуси раскрыл истинную тактику ведения дел президентом США Дональдом Трампом.