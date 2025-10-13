Мошенники в Telegram перешли к новой тактике: вот каким способом выманивают деньги

Злоумышленники в Telegram начали применять новую тактику обмана, используя ники, имитирующие номера телефонов силовых структур, чтобы запугать граждан России. Об этом сообщил технический директор «Лаборатории Касперского» Антон Иванов на форуме «Финополис» в интервью РИА Новости.
Эксперт отмечает, что мошенники в мессенджерах создают цифровые псевдонимы, которые имитируют официальные номера правоохранительных органов. При звонке они утверждают, что звонят с официального номера, и предлагают жертве проверить его через браузер.
После этого звонка жертву начинают запугивать, говоря, что якобы было совершено правонарушение, связанное с денежным переводом. Позже мошенники направляют поддельные документы о переводе и просят перевести деньги «на безопасный счет». Потом уже действуют по привычной схеме.
Ранее KP.RU сообщил, что мошенники становятся более изощренными в своих способах обмана. Недавно аферисты начали применять новую тактику, так называемую «прайм-тайм». Другими словами, они строят схемы обмана на основе горячих новостей.