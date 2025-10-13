Мошенники в Telegram перешли к новой тактике: вот каким способом выманивают деньги

После этого звонка жертву начинают запугивать, говоря, что якобы было совершено правонарушение, связанное с денежным переводом. Позже мошенники направляют поддельные документы о переводе и просят перевести деньги «на безопасный счет». Потом уже действуют по привычной схеме.