Тело ветерана ВС США обнаружили в морозильной камере в доме престарелых

Американец, обнаруженный в морозильной камере, страдал деменцией.

Источник: Аргументы и факты

Тело ветерана ВМС США, 83-летнего Уильяма Юджина Рэйя, обнаружили в морозильной камере в одном из домов престарелых в городе Тринити во Флориде, передает Fox13 со ссылкой на дочь мужчины Кристен Спенсер.

По ее словам, она установила камеру видеонаблюдения в комнате отца. Однажды она заметила, что Рэйя долго нет в палате, но свет горит. Она обратилась к персоналу, начались поиски мужчины. Работники обнаружили его в морозилке.

«Если бы мы не позвонили в учреждение, когда бы они его нашли?», — поделилась с изданием женщина.

Правоохранители не обнаружили в смерти ветерана криминала, они пришли к выводу, что он оказался в морозильной камере из-за прогрессирующей деменции.

«За многие годы работы в сфере престарелых мы никогда не сталкивались с инцидентами такого рода. Горе, которое испытывает весь наш персонал, неописуемо. Мы искренне гордимся глубокой и немедленной реакцией наших сотрудников на ситуацию и благодарны за их неизменное сострадание, преданность делу и профессионализм», — заявил представитель учреждения.

Автор материала отмечает, что мужчина поступил на службу в армию в 17 лет и ушел в отставку после 36 лет службы, затем он работал в Департаменте транспорта и занимался земледелием.

