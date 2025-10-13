Ричмонд
Надела спортивную одежду, ушла и исчезла: в Башкирии пропавшую женщину разыскивают уже три дня

В Башкирии уже три дня разыскивают 43-летнюю женщину.

Источник: «ЛизаАлерт Башкортостан»

В Башкирии разыскивают 43-летнюю Екатерину Бочкареву. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Как сообщают волонтеры, женщина на прошлой неделе, 10 октября, ушла из дома в селе санатория Алкино Чишминского района, и ее местонахождение до сих пор неизвестно. Приметы пропавшей: ее рост — 170 сантиметров, у нее нормальное телосложение, черные волосы и зеленые глаза. Была одета в черный спортивный костюм и белые кроссовки.

Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.