Надела спортивную одежду, ушла и исчезла: в Башкирии пропавшую женщину разыскивают уже три дня

Как сообщают волонтеры, женщина на прошлой неделе, 10 октября, ушла из дома в селе санатория Алкино Чишминского района, и ее местонахождение до сих пор неизвестно. Приметы пропавшей: ее рост — 170 сантиметров, у нее нормальное телосложение, черные волосы и зеленые глаза. Была одета в черный спортивный костюм и белые кроссовки.