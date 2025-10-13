В Московском регионе за сутки выпало более трети месячной нормы осадков

«Более 30% месячной нормы пролилось в Подмосковье. За минувшие сутки в столичном регионе местами выпало аномальное количество дождей! Больше всего попало в осадкомер Ново-Иерусалима (23 миллиметра), что составляет более ⅓ от всего месячного объема небесной влаги, Можайска (22 миллиметра), или 36% от нормы октября, Наро-Фоминска (21 миллиметр) — 32%, Михайловского (20 миллиметров)», — сказал Тишковец.