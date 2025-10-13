ЗОЖ против «волшебных таблеток»: Онищенко объяснил, как продлить жизнь

При этом он подчеркивает, что важно не просто добиться того, чтобы люди могли дожить до 100−120 лет, а сделать так, чтобы человек оставался активным и здоровым в этом возрасте. «Чтобы человек в 100 лет мог работать, думать, создавать, а не просто сидеть у подъезда с палочкой. Национальные проекты именно на это и нацелены. В этот показатель входят и материнская, и младенческая смертность, и травмы, и даже аварийность на дорогах», — рассказывает Онищенко.