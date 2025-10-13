Воронежская ГАИ попросила водителей спасать кошек, которые греются под капотом

Воронежская Госавтоинспекция 12 октября обратилась к автомобилистам с необычным, но важным предупреждением. С наступлением холодов бездомные кошки стали искать себе теплое убежище, и часто им становятся припаркованные во дворах автомобили — они забираются под капот или прячутся между колесами.
Чтобы предотвратить травмы и гибель животных, полицейские призывают водителей быть внимательнее. Перед тем как сесть в машину и начать движение, необходимо осмотреть колеса и по возможности заглянуть под капот.
Специалисты также дают несколько практических советов. Например, иметь в бардачке немного кошачьего корма — с его помощью можно аккуратно выманить животное из укрытия. Если самостоятельно помочь коту не получается, не стоит оставаться равнодушным: нужно звонить по номеру 112 или в зоозащитную организацию «СпасРезерв». Этот же номер стоит набрать, если слышен писк из чужого автомобиля, в котором никого нет. Простая бдительность водителя может спасти пушистую жизнь!