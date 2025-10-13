Воронежская ГАИ попросила водителей спасать кошек, которые греются под капотом

Специалисты также дают несколько практических советов. Например, иметь в бардачке немного кошачьего корма — с его помощью можно аккуратно выманить животное из укрытия. Если самостоятельно помочь коту не получается, не стоит оставаться равнодушным: нужно звонить по номеру 112 или в зоозащитную организацию «СпасРезерв». Этот же номер стоит набрать, если слышен писк из чужого автомобиля, в котором никого нет. Простая бдительность водителя может спасти пушистую жизнь!