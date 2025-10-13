Эмоциональная самооборона: Семь способов остановить хамство без конфликта

Хамство бывает осознанным, когда человек целенаправленно принижает других ради чувства превосходства или выгоды. И неосознанным, когда оно возникает из-за культурных различий, стресса или незнания норм. Вне зависимости от причины ваша задача — не вступать в эмоциональную игру. Сохраняйте внутреннее равновесие и управляйте эмоциями, общаясь с хамом.