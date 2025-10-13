6 продуктов, которые превратят вас в холодец к Новому году, — проверьте холодильник прямо сейчас

Свежие пирожки с капустой, тёплые булочки с корицей, румяные ватрушки — всё это пахнет уютом и домом. Но именно дрожжевая выпечка в октябре становится бомбой замедленного действия для фигуры. Дело не только в калориях, хотя и они зашкаливают: одна средняя булочка тянет на 300−350 калорий. Дрожжевое тесто вызывает брожение в кишечнике, замедляет метаболизм и провоцирует вздутие. А когда на улице холодно и организм требует энергии, мы не можем остановиться на одной булочке. Одна превращается в две, две в три — и вот уже половина дневной нормы калорий съедена к обеду. Причём эти калории пустые: быстрые углеводы дают лишь кратковременное насыщение, а через час-полтора вы снова голодны. Замкнутый круг, из которого выбраться почти невозможно. Если хочется выпечки, выбирайте бездрожжевые варианты или хлеб из цельнозерновой муки, но и его ограничивайте парой кусочков в день.