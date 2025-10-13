Ричмонд
В Ростове мужчина обокрал соседей, проникнув в квартиру через открытые двери

В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в краже у соседа.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в ограблении собственного соседа. Об случившимся сообщили в МВД региона.

По данным полиции, 42-летний горожанин ночью увидел, что дверь соседской квартиры осталась открытой. Он зашел внутрь и забрал сумку, в которой были документы, банковские карты, наушники и солнцезащитные очки.

— Ущерб оценили более чем в 10 тысяч рублей, — уточнили в ведомстве.

Злоумышленник оказался ранее судимым за кражу и разбой. Похищенным он воспользоваться не успел — полицейские изъяли вещи и работают над их возвратом хозяину.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража», суд отправил его под стражу.

Случаи краж от соседей и даже друзей — не единичны. Так, в Ростове 45-летний мужчина украл у своего товарища полмиллиона рублей и проиграл их в карты. Потерпевший сам рассказал знакомому, что копит на машину и где хранит деньги. Этой информацией злоумышленник воспользовался, когда остался один в комнате, — похитил всю сумму.