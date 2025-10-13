В Ростове мужчина обокрал соседей, проникнув в квартиру через открытые двери

Случаи краж от соседей и даже друзей — не единичны. Так, в Ростове 45-летний мужчина украл у своего товарища полмиллиона рублей и проиграл их в карты. Потерпевший сам рассказал знакомому, что копит на машину и где хранит деньги. Этой информацией злоумышленник воспользовался, когда остался один в комнате, — похитил всю сумму.