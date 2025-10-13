Ричмонд
Вплоть до уголовной ответственности: Россиянам напомнили, какие препараты нельзя принимать за рулем

Адвокат Степанова: В РФ запрещено водить машину после приема седативных средств.

Источник: Комсомольская правда

Российское законодательство запрещает гражданам садиться за руль после приема седативных препаратов. Об этом в интервью «Ленте.ру» напомнила адвокат, кандидат юридических наук Ольга Степанова.

Она отметила, что эта группа лекарств влияет на центральную нервную систему: в итоге реакция и внимание снижаются и вождение автомобиля становится небезопасным.

Также запрещено водить машину тем, кто принимает некоторые психотропные лекарства, противоаллергические средства первого поколения, а также ряд обезболивающих и спазмолитиков. В полном списке Минздрава к запрещенным препаратам относится больше 200 лекарств.

Нарушение требования закона влечет административную ответственность и уголовную, если произошло ДТП и пострадавший получил тяжкий вред здоровью.

Напомним, с 1 сентября в России обновили список болезней, с которыми нельзя садиться за руль. В него вошли психические расстройства и болезнь глаз.

Адвокат Татьяна Кузьминова напомнила, что россиянам, имеющим задолженность по алиментам, могут запретить управлять автомобилем и другими транспортными средствами. Эта мера, отмечает эксперт, промежуточная, но довольно существенная для многих граждан.