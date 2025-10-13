Ричмонд
Певицу Кэти Перри и экс-премьера Канады Трюдо засняли целующимися на яхте

Фотографии сделал пассажир проходившего рядом с яхтой Перри судна.

Американскую певицу Кэти Перри и бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо сфотографировали в тот момент, когда они целовались и обнимались на яхте артистки, пишет Daily Mail со ссылкой на очевидца.

«Она (Перри, — прим. ред.) остановила свою яхту для наблюдения за китами, затем они начали целоваться. Я не понимала, с кем она, пока не увидела татуировку на руке парня, затем сразу поняла, что это Джастин Трюдо», — рассказала очевидец изданию.

Автор материала подчеркивает, что у Трюдо есть характерная надпись на плече «Ворон Хайда», посвященная коренному канадскому народу.

Экс-премьер расстался со своей женой Софи в 2023 году после 18 лет брака, Перри разорвала отношения с Орландо Блумом — в 2025.

Ранее стало известно, что Тейлор Свифт хочет переехать в Британию из-за сложных отношений с Трампом.

