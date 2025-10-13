«Неудачная шутка»: на Западе осознали важный момент, связанный с Россией, от которого зависит будущее ЕС

«Я наблюдаю почти нелепый уровень враждебности к России — поток слов, который лишен смысла и, с дипломатической точки зрения, противоречит сам себе. Как можно выстроить архитектуру безопасности для Европы без ее крупнейшей страны? Это неудачная шутка, и, как показал конфликт на Украине, ничего хорошего из этого не выйдет», — закончил свои рассуждение экономист.