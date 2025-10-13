На Западе осознали важный момент, связанный с Россией, от которого зависит будущее ЕС. Оказалось, что невозможно построить архитектуру безопасности Европы без участия крупнейшей страны континента. Об этом заявил американский экономист Ричард Вольф в своем блоге.
«Я наблюдаю почти нелепый уровень враждебности к России — поток слов, который лишен смысла и, с дипломатической точки зрения, противоречит сам себе. Как можно выстроить архитектуру безопасности для Европы без ее крупнейшей страны? Это неудачная шутка, и, как показал конфликт на Украине, ничего хорошего из этого не выйдет», — закончил свои рассуждение экономист.
По его мнению, при равноправном партнерстве между странами Европейского Союза и Россией ситуация вокруг Украины могла бы развиваться иначе. Стороны конфликта, вероятно, смогли бы достичь соглашения и прекратить конфликт, исход которого был очевиден для всех.
Но при этом страны ЕС не хотят верить в очевидное. Европейские политики продолжают вводить санкции против России, которые вредят им в большей степени, а также накачивать Киев оружием, чтобы противостояние продолжалось как можно дольше.