Из Красноярска вылетел первый прямой рейс до Нячанга

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Со 100% загрузкой пассажиров из Красноярска вылетел первый рейс Красноярск — Нячанг.

Источник: НИА Красноярск

Полеты Красноярск — Нячанг — Красноярск будут выполняться еженедельно по четвергам и воскресеньям на лайнерах Airbus 330 с экономическим и бизнес-классом обслуживания. Продолжительность перелета составит 7 часов.

«Открытие рейсов Vietjet Air — важный шаг в развитии международной полетной программы аэропорта Красноярск. Мы рады приветствовать первого иностранного перевозчика, который связывает наш регион с одним из самых востребованных курортов Юго-Восточной Азии. Это событие делает путешествия во Вьетнам более доступными для жителей города и соседних регионов. Мы продолжаем работать над тем, чтобы аэропорт Красноярск становился все более современным, привлекательным и гостеприимным для международных авиакомпаний и пассажиров со всего мира» — говорит первый заместитель генерального директора международного аэропорта Красноярск Игорь Ивлиев.