Из Красноярска вылетел первый прямой рейс до Нячанга

«Открытие рейсов Vietjet Air — важный шаг в развитии международной полетной программы аэропорта Красноярск. Мы рады приветствовать первого иностранного перевозчика, который связывает наш регион с одним из самых востребованных курортов Юго-Восточной Азии. Это событие делает путешествия во Вьетнам более доступными для жителей города и соседних регионов. Мы продолжаем работать над тем, чтобы аэропорт Красноярск становился все более современным, привлекательным и гостеприимным для международных авиакомпаний и пассажиров со всего мира» — говорит первый заместитель генерального директора международного аэропорта Красноярск Игорь Ивлиев.