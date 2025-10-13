Ричмонд
Без очередей: белорусам облегчат перерегистрацию сим-карт в России

Вопрос с процедурой верификации сим-карт для белорусов, находящихся в России, решается. Об этом сообщил госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев после встречи с председателем Совета Республики Натальей Кочановой, передает БЕЛТА.

Источник: Смартпресс

С 1 июля в России вступило в силу требование о передаче биометрических данных для тех, кто пользуется сим-картами российских операторов — в том числе для граждан Беларуси. Без этого продолжать пользоваться связью или купить новую сим-карту невозможно.

Глазьев пояснил, что россияне могут пройти процедуру онлайн — через портал «Госуслуги». У белорусов такой возможности нет, из-за чего в МФЦ возникали очереди.

«Дискриминации не было — правила для всех одинаковые, но доступ к сервисам разный», — отметил он.

Сейчас, по его словам, многофункциональные центры в Москве и Санкт-Петербурге начали принимать заявления от белорусов. Следующий шаг — объединить порталы «Госуслуги» и «Е-Паслугі», чтобы можно было пройти перерегистрацию дистанционно, находясь в Беларуси.

«Надеемся, что мы эти проблемы скоро решим», — заявил Глазьев.

Сим-карты в роуминге в России блокируют на 24 часа

Напомним, что с 6 октября российские операторы начали временно ограничивать работу всех иностранных сим-карт, включая белорусские. В течение 24 часов с момента первой регистрации в сети такие сим-карты автоматически блокируются для передачи данных и отправки СМС.

Нововведение касается всех зарубежных номеров, находящихся в роуминге на территории России.

