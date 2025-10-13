Семь израильских заложников переданы Красному кресту в Газе

Срочная новость Семеро израильских заложников, подлежащих освобождению, были переданы представителям Красного Креста в секторе Газа. Об этом сообщает государственный телеканал Kan.
