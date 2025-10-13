Ричмонд
Семь израильских заложников переданы Красному кресту в Газе

Семеро израильских заложников, подлежащих освобождению, были переданы представителям Красного Креста в секторе Газа. Об этом сообщает государственный телеканал Kan.

Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
