Newsweek: США отстают от России и Китая в разработке гиперзвукового оружия

США отстают от России и Китая в вопросе разработок гиперзвукового оружия, пишет американский журнал Newsweek со ссылкой на доклад Атлантического совета.
Ситуация, как отмечает издание, может быть связана с дороговизной американских систем противоракетной обороны (среди них, к примеру, Patriot и THAAD) и их перегрузками при координированных атаках.
Для определения возможностей систем ПРО США было проведено сравнение с российскими гиперзвуковыми ракетами «Авангард», «Кинжал», «Циркон», а также китайскими — DF-17 и DF-26, рассказывает журнал.
Ранее в американских ВВС заявили, что модернизация Россией своего гиперзвукового и ядерного оружия представляет угрозу для Соединенных Штатов.