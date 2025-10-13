«Минсктранс» сказал, как узнать расписание транспорта без табло на остановке

В «Минсктрансе» сказали о новых сервисах, касающихся общественного транспорта, пишет агентство «Минск-Новости».
Так, в столице с 2012-го установили свыше 500 информационных табло и увеличивать их количество на данный момент не планируют. Вместо этого будет делаться акцент на цифровизации и развитие разного рода сервисов для удобства пассажиров.
В частности, сегодня минчанам уже доступны сервисы, которые позволяют получить информацию аналогичную данным, которые отображаются на электронных табло. Например, на сайте «Минсктранса» работает сервис «Виртуальное табло», по которому можно онлайн отслеживать местонахождение наземного транспорта.
— Чтобы узнать время прибытия на остановочный пункт, например, автобуса, можно отправить USSD-запрос с мобильного телефона или отсканировать QR-код на информационной табличке, — рассказала пресс-секретарь «Минсктранса» Елена Громыко.
Еще одна альтернатива — бесплатная услуга информирования о времени прибытии транспорта на остановку через мобильную связь по короткому номеру 488. После сигнала нужно сообщить код остановки (озвучив или написав цифрами) голосовому помощнику. В ответ придут данные о движении автобусов, троллейбусов, трамваев.