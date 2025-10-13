Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе задержали 34 пьяных водителя

10 из них отказались «дуть в трубочку».

Источник: ГАИ РБ

Госавтоинспекция Уфы опубликовала итоги рейда за воскресный праздничный день. Госавтоинспекторы столицы Башкирии составили 560 административных протоколов. Самым популярным нарушением ПДД стал не пристегнутый ремень (56 случаев), на втором месте — невыполнений требования уступить дорогу пешеходам (30), а на третьем — нарушение правил перевозки детей (27).

По данным ГАИ Уфы, задержаны 34 водителя, которые управляли автомобилем в состоянии опьянения, 10 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.