В Уфе задержали 34 пьяных водителя

Госавтоинспекция Уфы опубликовала итоги рейда за воскресный праздничный день. Госавтоинспекторы столицы Башкирии составили 560 административных протоколов. Самым популярным нарушением ПДД стал не пристегнутый ремень (56 случаев), на втором месте — невыполнений требования уступить дорогу пешеходам (30), а на третьем — нарушение правил перевозки детей (27).