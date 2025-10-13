Беларусь вошла в топ-5 популярных у россиян стран для отдыха

Чаще всего россияне отдыхают большими компаниями в Дубае, на который приходится 7,3% заказов, Стамбуле (5,3%) и Шанхае (3,3%). В этом году в топ-5 также вошли Минск (2,9%) и Ереван (2,5%).
Ранее развитие в сфере туризма в Минске обсудили вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и премьер-министр Беларуси Александр Турчин. В том числе речь шла о синхронизации национальных программ развития этой отрасли.
По статистике, в прошлом году между Беларусью и Россий было около 670 тысяч взаимных поездок, а за первый квартал 2025 года — более 130 тысяч (плюс 6% к аналогичному периоду 2024-го).
Белорусская сторона заключила более пяти десятков соглашений с регионами России в туристической отрасли. В том числе они подписаны с Тульской, Смоленской и Псковской областями, а также с Дагестаном, Чечней и Ингушетией.