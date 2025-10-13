Волгоградский работодатель нарушил требования трудового законодательства

Как сообщили в надзорном ведомстве, было установлено, что работодатель, который осуществляет свою деятельность в области строительства, не проводил специальную оценку условий труда на рабочих местах сотрудников. Таким образом, организация нарушила обязательные требования трудового законодательства. В связи с этим ей направили предостережение.
В результате принятых мер инспекторского реагирования без проведения контрольных мероприятий компания впоследствии провела спецоценку условий труда на рабочих местах.
Информацию об этом работодатель представил в Нижневолжскую межрегиональную гострудинспекцию.