Волгоградский работодатель нарушил требования трудового законодательства

Нижневолжская межрегиональная гострудинспекция объявила компании предостережение.

Как сообщили в надзорном ведомстве, было установлено, что работодатель, который осуществляет свою деятельность в области строительства, не проводил специальную оценку условий труда на рабочих местах сотрудников. Таким образом, организация нарушила обязательные требования трудового законодательства. В связи с этим ей направили предостережение.

В результате принятых мер инспекторского реагирования без проведения контрольных мероприятий компания впоследствии провела спецоценку условий труда на рабочих местах.

Информацию об этом работодатель представил в Нижневолжскую межрегиональную гострудинспекцию.