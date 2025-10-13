Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Австралии дети спасли жизнь другу, вырвав его из пасти уплывающей акулы

Акула схватила подростка и собиралась с ним уплыть.

Акула напала на 14-летнего подростка близ Кук-Эспланады в Австралии, она пыталась утащить ребенка, но его спасли друзья, передает ABC со ссылкой на мэра округа Торрес Элси Сериат.

По ее словам, мальчик рыбачил с причала на острове Тьюзди, он захотел поплавать, но на него напала акула, на помощь бросились друзья — они вырвали подростка из пасти хищника.

«Этот инцидент очень печален, и мы надеемся, что мальчик и его семья получат поддержку в это трудное время», — добавила она.

Сериат подчеркнула, что друзья молодого человека проявили «невероятную храбрость».

Сейчас подросток находится в медицинском учреждении. По словам представителя Университетской больницы Таунсвилла, он — в критическом состоянии.

Ранее в США медведь ворвался в палатку к туристу, уволок его в лес и растерзал.