В Австралии дети спасли жизнь другу, вырвав его из пасти уплывающей акулы

Акула напала на 14-летнего подростка близ Кук-Эспланады в Австралии, она пыталась утащить ребенка, но его спасли друзья, передает ABC со ссылкой на мэра округа Торрес Элси Сериат.
По ее словам, мальчик рыбачил с причала на острове Тьюзди, он захотел поплавать, но на него напала акула, на помощь бросились друзья — они вырвали подростка из пасти хищника.
«Этот инцидент очень печален, и мы надеемся, что мальчик и его семья получат поддержку в это трудное время», — добавила она.
Сериат подчеркнула, что друзья молодого человека проявили «невероятную храбрость».
Сейчас подросток находится в медицинском учреждении. По словам представителя Университетской больницы Таунсвилла, он — в критическом состоянии.
