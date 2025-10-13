Боевики Басаева 13 октября 2005 года напали на Нальчик, пострадали более 200 человек

«Мы видим, что это очень молодые люди — от 20 до 25 лет, — мы считаем, что это больше “пушечное мясо”. На наш взгляд, кто-то был одурманен, кто-то на самом деле, видимо, финансировался, ну и, видимо, наркотики могли применяться. До 80—90% — это обычные жители республики, жители города Нальчика», — рассказывал президент Кабардино-Балкарии Арсен Каноков.