Таксиста из Астаны на Toyota Alphard остановили за перевозку пассажиров без разрешения

Как сообщает пресс-служба ведомства, в регионе всего за два дня операции «Перевозчик» полицейские зафиксировали 317 нарушений среди водителей, занимающихся пассажирскими перевозками.
«Главная цель рейдов — не наказание, а предотвращение опасных ситуаций на дорогах», — отметили в ДП Костанайской области.
Среди нарушений — 44 случая навязчивого приставания к пассажирам, 7 — пьяных за рулем, 8 — выездов на встречную полосу. 25 авто отправили на штрафстоянку, часть из них — с иностранными номерами. Госномеров лишились шестеро водителей.
Особое внимание уделили нелегальным перевозчикам. Выявили 20 таких случаев, при этом двое водителей управляли автомобилями с правым рулем.
Так, на трассе Костанай — Аулиеколь — Сурган водитель Toyota Alphard, житель Астаны, вез шестерых пассажиров без соответствующего разрешения.
«Мы видим тревожную картину: люди выходят на маршрут без разрешений, нарушают правила и подвергают опасности жизни других. Наша задача — сделать пассажирские перевозки безопасными», — прокомментировала старший инспектор УМПС ДП Костанайской области Олеся Бабич.
Полиция призвала жителей региона пользоваться только услугами официальных перевозчиков.