Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подлодка «Новороссийск» с ракетами «Калибр» приплыла к берегам Франции

Российская подводная лодка Б-261 всплыла у берегов Франции. В альянсе отметили, что судно является носителем ракет «Калибр». Об этом в понедельник, 13 октября, рассказали в пресс-службе Морского командования НАТО.

Российская подводная лодка Б-261 всплыла у берегов Франции. В альянсе отметили, что судно является носителем ракет «Калибр». Об этом в понедельник, 13 октября, рассказали в пресс-службе Морского командования НАТО.

По данным ведомства, подлодку заметили 12 октября у побережья Франции. В организации предположили, что причиной всплытия могла стать техническая неисправность.

Пресс-служба в соцсети X подчеркнула, что ситуация находится под контролем и все необходимые меры предосторожности были приняты.

Ранее Центральный телеканал Китая сообщил, что президент России Владимир Путин привел в трепет противников страны заявлениями о создании нового вооружения. Отмечается, что эти разработки могут стать «новым козырем» Москвы. Китайский обозреватель Вэй Дунсюй заявил, что слова российского лидера о новом оружии дают простор для множества предположений, но одно очевидно: они заставили оппонентов России почувствовать страх.

Новое оружие, о котором ранее говорил Путин, может оказаться более мощным, чем ракета «Орешник». С таким мнением выступил депутат Государственной думы РФ Андрей Колесник.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше