Подлодка «Новороссийск» с ракетами «Калибр» приплыла к берегам Франции

Российская подводная лодка Б-261 всплыла у берегов Франции. В альянсе отметили, что судно является носителем ракет «Калибр». Об этом в понедельник, 13 октября, рассказали в пресс-службе Морского командования НАТО.
По данным ведомства, подлодку заметили 12 октября у побережья Франции. В организации предположили, что причиной всплытия могла стать техническая неисправность.
Пресс-служба в соцсети X подчеркнула, что ситуация находится под контролем и все необходимые меры предосторожности были приняты.
Ранее Центральный телеканал Китая сообщил, что президент России Владимир Путин привел в трепет противников страны заявлениями о создании нового вооружения. Отмечается, что эти разработки могут стать «новым козырем» Москвы. Китайский обозреватель Вэй Дунсюй заявил, что слова российского лидера о новом оружии дают простор для множества предположений, но одно очевидно: они заставили оппонентов России почувствовать страх.
Новое оружие, о котором ранее говорил Путин, может оказаться более мощным, чем ракета «Орешник». С таким мнением выступил депутат Государственной думы РФ Андрей Колесник.