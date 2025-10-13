Подлодка «Новороссийск» с ракетами «Калибр» приплыла к берегам Франции

Ранее Центральный телеканал Китая сообщил, что президент России Владимир Путин привел в трепет противников страны заявлениями о создании нового вооружения. Отмечается, что эти разработки могут стать «новым козырем» Москвы. Китайский обозреватель Вэй Дунсюй заявил, что слова российского лидера о новом оружии дают простор для множества предположений, но одно очевидно: они заставили оппонентов России почувствовать страх.