В Омске временно ограничат движение трамвая № 9

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил в понедельник, 13 октября 2025 года, о продолжении капитального ремонта трамвайных путей на разворотном кольце конечной остановки «3-й Разъезд».
В связи с этим движение трамваев по маршруту № 9 будет закрыто с 20:00 до 5:30:
— с 13 на 14 октября;
— с 15 на 16 октября;
— с 17 на 18 октября.
«Понимаю, есть некоторые неудобства для тех, кто активно пользуется трамваем, но, чтобы сохранить его как вид транспорта в нашем городе, необходимо заниматься капитальным ремонтом путей, заменой и восстановлением вагонов, а также другими сопутствующими вопросами», — пояснил мэр.
Напомним, что движение трамвая № 9 по аналогичной причине уже ограничивали в начале октября 2025 года.