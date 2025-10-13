Ричмонд
В Омске временно ограничат движение трамвая № 9

Это связано с ремонтом путей.

Источник: РИА "Новости"

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил в понедельник, 13 октября 2025 года, о продолжении капитального ремонта трамвайных путей на разворотном кольце конечной остановки «3-й Разъезд».

В связи с этим движение трамваев по маршруту № 9 будет закрыто с 20:00 до 5:30:

— с 13 на 14 октября;

— с 15 на 16 октября;

— с 17 на 18 октября.

«Понимаю, есть некоторые неудобства для тех, кто активно пользуется трамваем, но, чтобы сохранить его как вид транспорта в нашем городе, необходимо заниматься капитальным ремонтом путей, заменой и восстановлением вагонов, а также другими сопутствующими вопросами», — пояснил мэр.

Напомним, что движение трамвая № 9 по аналогичной причине уже ограничивали в начале октября 2025 года.