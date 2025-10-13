Помогла прокуратура: к отоплению подключены 100% многоквартирных домов Челябинска

В Челябинске завершено подключение к отоплению жилого фонда и социальных учреждений. Как сообщил заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов, на сегодняшний день тепло подано во все 100% многоквартирных домов и соцобъектов. Вчера вечером отопление запустили в последних проблемных домах на улицах Набережной и Каслинской, где ранее произошли аварии. Сейчас специалисты проводят перепуск систем, чтобы устранить воздушные пробки.