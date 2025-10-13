Помогла прокуратура: к отоплению подключены 100% многоквартирных домов Челябинска

В Челябинске завершено подключение к отоплению жилого фонда и социальных учреждений. Как сообщил заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов, на сегодняшний день тепло подано во все 100% многоквартирных домов и соцобъектов. Вчера вечером отопление запустили в последних проблемных домах на улицах Набережной и Каслинской, где ранее произошли аварии. Сейчас специалисты проводят перепуск систем, чтобы устранить воздушные пробки.
— Серьезно помогли коллеги из прокуратуры, вчерашнее совещание дало о себе знать. Тем не менее, фиксируем обращения по внутридомовым сетям. Коллеги сообщают об обращениях из районов. Продолжайте работу, — поручил Александру Астахову мэр Челябинска Алексей Лошкин.
В частном секторе к отоплению осталось подключить около 10−15 домов — завершить этот процесс планируют в течение сегодняшнего дня. Также под контролем остается вопрос горячего водоснабжения: в городе еще не восстановили работу 21 бойлера, но за последнюю неделю удалось отремонтировать восемь.