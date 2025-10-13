Ричмонд
В центре Новосибирска появится пешеходная зона в новогодние праздники

Восстановление транспортного движения по улице Ленина запланировано на 1 февраля 2026 года.

Источник: Om1 Новосибирск

Столица Сибири приступит к праздничному оформлению центральных улиц и площадей в середине ноября. Как сообщил мэр города Максим Кудрявцев на оперативном совещании в правительстве региона, монтаж новогодней иллюминации начнётся уже 10 ноября.

По словам градоначальника, праздничное освещение появится на улице Ленина, площади Ленина, а также в Первомайском и Театральном скверах. Особенностью предстоящих праздников станет временное преобразование главной городской артерии — улица Ленина будет полностью закрыта для автомобильного движения с 1 декабря по 31 января, превратившись в пешеходную зону.

Восстановление транспортного движения по улице Ленина запланировано на 1 февраля 2026 года.