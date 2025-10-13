В центре Новосибирска появится пешеходная зона в новогодние праздники

По словам градоначальника, праздничное освещение появится на улице Ленина, площади Ленина, а также в Первомайском и Театральном скверах. Особенностью предстоящих праздников станет временное преобразование главной городской артерии — улица Ленина будет полностью закрыта для автомобильного движения с 1 декабря по 31 января, превратившись в пешеходную зону.