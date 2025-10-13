В Ростовской области уничтожено 14 беспилотников за ночь

В период с 23:00 мск 12 октября до 7:00 мск 13 октября дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в Ростовской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Всего по стране, по информации ведомства, за ночь было сбито 103 беспилотника.
Напомним, ранее глава региона Юрий Слюсарь рассказал, что в ночь на понедельник, 13 октября, силы ПВО уничтожили и перехватили беспилотные летательные аппараты в Аксайском, Миллеровском, Чертковском и Обливском районах.
