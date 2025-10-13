Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области уничтожено 14 беспилотников за ночь

ПВО уничтожили 14 дронов в небе Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В период с 23:00 мск 12 октября до 7:00 мск 13 октября дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в Ростовской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Всего по стране, по информации ведомства, за ночь было сбито 103 беспилотника.

Напомним, ранее глава региона Юрий Слюсарь рассказал, что в ночь на понедельник, 13 октября, силы ПВО уничтожили и перехватили беспилотные летательные аппараты в Аксайском, Миллеровском, Чертковском и Обливском районах.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше