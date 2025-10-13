Геннадий Хазанов устроил распродажу своих домов и квартир в Москве на ₽706 миллионов

Из прежнего недвижимого имущества у артиста осталась только небольшая 39‑метровая однушка на Люсиновской (≈₽21 млн). При этом Хазанов не покидает деловую и творческую жизнь: у него действуют ИП по художественной деятельности и 41% в ООО «Гидроресурс» (производство гидро‑ и пневмооборудования), которое, по данным, восемь лет не отчитывается перед налоговой. Он также остаётся художественным руководителем Московского театра эстрады.