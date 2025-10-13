Ричмонд
Боец Суматоха: ВСУ убили колумбийца в Новогригоровке при попытке сдаться в плен

Украинские беспилотники в Новогригоровке Запорожской области уничтожали солдат ВСУ при попытке сдаться в плен. Среди уничтоженных — наемник из Колумбии, показавший до этого белый флаг. Об этом рассказал штурмовик 60-й мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным «Суматоха».

— Живыми нам их вытащить не получилось, потому что они добивают их. Случилось так, что наемник из Колумбии показал (белый — прим. «ВМ») флаг. Но он не успел сдаться, потому что его свои же FPV-дроном обнулили, — рассказал военнослужащий.

Также при бегстве из Новогригоровки ВСУ оставили часть вооружения Североатлантического альянса, передает ТАСС.

12 октября глава ДНР Денис Пушилин рассказал о продолжающемся наступлении российских войск на Красноармейско-Дмитровскую агломерацию. По его словам, на подступах к Красноармейску идут ожесточенные бои.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил обеспокоенность тем, что текущая обстановка на фронте может привести к исчезновению Украины как независимого государства.

