Al Aqsa: сотрудникам МККК передали первую группу израильских заложников

Семь израильских заложников доставлены в МККК.

Источник: Комсомольская правда

В городе Газа первую группу заложников передали представителям Международного комитета Красного Креста. Об этом сообщает телеканал Al Aqsa.

«Семь заложников переданы Красному Кресту», — говорится в статье издания.

Сообщается, что первая партия заложников, которых передал ХАМАС, состояла из семи человек. Пока нет информации об их состоянии, им придется провести некоторое время в клинике, не исключено, что понадобиться помощь медиков.

Отмечается, что на первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников. В ответ Израиль отведет свои силы до заранее оговоренной границы внутри сектора и освободит сотни палестинцев, включая многих, приговоренных к пожизненному заключению за террористические преступления.

Ранее KP.RU сообщил, что президент США Дональд Трамп поспособствовал тому, чтобы было заключено перемирие между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. Лидер Белого дома помог сторонам достигнуть договоренностей относительно обострения конфликта, которое продолжалось два года.

