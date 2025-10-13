Al Aqsa: сотрудникам МККК передали первую группу израильских заложников

В городе Газа первую группу заложников передали представителям Международного комитета Красного Креста. Об этом сообщает телеканал Al Aqsa.
«Семь заложников переданы Красному Кресту», — говорится в статье издания.
Сообщается, что первая партия заложников, которых передал ХАМАС, состояла из семи человек. Пока нет информации об их состоянии, им придется провести некоторое время в клинике, не исключено, что понадобиться помощь медиков.
Отмечается, что на первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников. В ответ Израиль отведет свои силы до заранее оговоренной границы внутри сектора и освободит сотни палестинцев, включая многих, приговоренных к пожизненному заключению за террористические преступления.
Ранее KP.RU сообщил, что президент США Дональд Трамп поспособствовал тому, чтобы было заключено перемирие между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. Лидер Белого дома помог сторонам достигнуть договоренностей относительно обострения конфликта, которое продолжалось два года.