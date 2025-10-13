Какие авиарейсы задерживаются или отменены в России 13 октября 2025, онлайн-табло

По данным Росавиации, в ночь на 13 октября были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Астрахани, Волгограда, Геленджика и Краснодара. Меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов. В Краснодаре ограничения были введены в дополнение к действующему NOTAM, согласно которому полеты гражданских самолетов могут осуществляться в этой местности только с 09:00 до 19:00 по московскому времени.