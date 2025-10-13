Ричмонд
Новосибирцы смогут попробовать паштеты, блины и пельмени на ярмарке

Дегустации пройдут 17 и 18 октября.

Источник: Мэрия Новосибирска

На городской социальной продовольственной ярмарке на улице Петухова, 69, 17 и 18 октября состоятся дегустации традиционных и авторских блюд. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

17 октября будут представлены паштеты из лосося и тунца. Гостей ярмарки смогут оценить разнообразие вкусов и качество продуктов, представленных на мероприятии. 18 октября в рамках дегустаций запланированы пельмени «Элитные» и блины с мясом и рисом, что позволит ознакомиться с ассортиментом готовых блюд и блюдами традиционной кухни.

Дегустации будут проходить с 11:00 до 13:00, в течение двух часов посетители смогут попробовать продукцию и познакомиться с особенностями ее приготовления.