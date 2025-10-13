В Крыму открылся школьный медиацентр за два миллиона рублей

«В июне прошлого года активные ребята из гимназии № 9 решили принять участие в командном треке Всероссийского конкурса “Большая перемена”, целью которого было создание или улучшение такого пространства в школе, которое бы помогало в развитии талантов и компетенций обучающихся или выборе будущей профессии. Команда решила, что многим детям будет интересно развиваться в школьном медиацентре», — говорится в сообщении.
Как уточнили в гимназии, школьники прошли в финал и поехали в Красноярск, где лучшие проекты 200 образовательных учреждений разных регионов России боролись за главный приз. После подведения итогов всех этапов игры, симферопольская гимназия вошла в топ-25 школ России и получила премию на реализацию проекта. С этого момента, еще не имея оборудования и самого центра, вдохновленные победой ребята начали свою активную работу и обучение.
«Ребята сами придумали идею, написали проект, прошли конкурсные испытания и выиграли 2 миллиона рублей на обновление помещения и закупку медиаоборудования», — рассказали в учреждении.
В школьном медиацентре сделан ремонт, закуплено необходимое оборудование, ученики прошли обучение у фотографа Елены Далеки, а также участвовали в мастер-классе по основам видеосъемки и работе с камерой от Олега Кужели и публиковались на страницах газеты «Южная столица».
В сентябре медиацентр зарегистрирован на платформе Добро.ру, уточнили в гимназии.
