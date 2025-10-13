В Крыму открылся школьный медиацентр за два миллиона рублей

Как уточнили в гимназии, школьники прошли в финал и поехали в Красноярск, где лучшие проекты 200 образовательных учреждений разных регионов России боролись за главный приз. После подведения итогов всех этапов игры, симферопольская гимназия вошла в топ-25 школ России и получила премию на реализацию проекта. С этого момента, еще не имея оборудования и самого центра, вдохновленные победой ребята начали свою активную работу и обучение.