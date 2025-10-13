Мошенники придумали сразу три схемы обмана россиян с самозапретом на кредит

Одна из схем: мошенники представляются сотрудниками налоговой службы и сообщают о долгах или неточностях в кредитной истории. После этого аферисты просят снять самозапрет для «исправления ситуации».
Другой вариант: жертве звонит лже-сотрудник банка и сообщает о подозрительных операциях по счету. В итоге злоумышленник также старается убедить человека на той стороне провода снять самозапрет на кредит для «защиты средств».
Третья схема: мошенники представляются сотрудниками госорганов и предлагают получить льготы или выплаты. Для оформления таких «бонусов» жертву просят отменить самозапрет.
Напомним, что механизм самозапрета на кредиты, начал действовать с 1 марта текущего года. Система призвана помочь в борьбе с мошенничеством. Минцифры разъяснило порядок активации этой функции для кредитов и микрозаймов. За первый месяц работы сервисом воспользовались около восьми миллионов граждан России.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.