Мошенники придумали сразу три схемы обмана россиян с самозапретом на кредит

Телефонные мошенники придумали новые способы обмана, чтобы заставить людей снять установленный ими же самозапрет на кредиты. Граждан предупредили, что в случае непонятного звонка — его необходимо прекратить и обратиться в полицию. Об этом рассказали в управлении МВД по борьбе с киберпреступлениями.