ЕС перестанет ставить штампы при въезде и выезде в паспорта белорусов

В связи с началом действия с 12 октября новой системы регистрации иностранцев на въезд в ЕС в паспорта белорусов и других иностранцев перестанут ставиться штампы. Об этом говориться в опубликованном заявлении на сайте Еврокомиссии, пишет РИА Новости.