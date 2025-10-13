Ричмонд
ЕС перестанет ставить штампы при въезде и выезде в паспорта белорусов

Еврокомиссия заявила, что паспорта не буду больше штамповаться при въезде в ЕС.

Источник: Комсомольская правда

В связи с началом действия с 12 октября новой системы регистрации иностранцев на въезд в ЕС в паспорта белорусов и других иностранцев перестанут ставиться штампы. Об этом говориться в опубликованном заявлении на сайте Еврокомиссии, пишет РИА Новости.

Мы уже писали о том, что ЕС ввело систему регистрации для въезда иностранцев, и рассказали, что касается и белорусов.

В сообщении Еврокомиссии говорится, что за счет расширения использования автоматизированного пограничного контроля путешествия для иностранцев станут «более плавными и безопасными для всех».

Данные биометрии будут загружаться в европейскую цифровую пограничную систему — систему въезда/выезда (EES). И в погранпунктах пересечения границы, где действует EES, граждане третьих стран смогут видеть свои паспортные данные, биометрические данные (изображение лица и отпечатки пальцев), другие данные о въезде или выезде, которые регистрировались в системе.

— Регистрация в EES будет делаться при первом въезде и первом выезде; для каждого последующего въезда и выезда потребуется только быстрая проверка, — указано в заявлении.

Но еще в Еврокомиссии сказали, что со временем штамповать паспорта белорусов, а также других иностранцев в ЕС и вовсе перестанут.

— Штамповка паспортов на границе будет продолжаться только в течение шестимесячного переходного периода, — отмечено в сообщении.

А здесь мы рассказывали, что ЕС вводит биометрический контроль с 12 октября 2025 года.

Тем временем Минтруда сказало работающим за рубежом белорусам самим заботиться о своей пенсии.