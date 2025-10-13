Власти Советска назвали стадион «Красная звезда» «больной темой»

В мае этого года местные власти обещали закончить все работы на стадионе до 15 декабря 2025 года. тогда же на состояние стадиона в числе прочих объектов в Советске пожаловалась одна из жительниц. «В Советске на сегодняшний день печаль: Зелёный театр развалили и не достроили, стадион “Красная звезда” — та же история, “Музей под открытым небом” не вызывает радости, а теперь ещё “Зелёный сквер”, который так и останется красивым на бумаге и в докладах», — написала она.