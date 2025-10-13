Ричмонд
ХАМАС освободил первых семь заложников и передал Красному Кресту в Газе

ХАМАС освободил первую группу израильских заложников в секторе Газа в рамках мирного соглашения. Об этом в понедельник, 13 октября, сообщает Times of Israel.

Уточняется, что освобожденные люди встретились с израильским военными и позже направятся в пункт первичного приема в кибуце Реим на юге Израиля, передает издание.

При этом движение ХАМАС заявило, что остается верно достигнутому соглашению при условии, что Израиль также будет его соблюдать.

Ранее стало известно, что ХАМАС намерен представить свое видение послевоенного управления разрушенным войной сектором Газа на следующем этапе непрямых переговоров с Израилем. Концепция движения базируется на формировании комитета независимых технократов на переходный период.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также отправится в Египет для участия в «Саммите мира», который пройдет в Шарм-эш-Шейхе. Он посвящен заключению соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

9 октября президент США Дональд Трамп заявил о конце военного противостояния Израиля с радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.

