В России заявили о стремительном росте заболеваемости опасной инфекцией

В российских регионах отмечен рост заболеваемости ветряной оспой. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные региональных управлений Роспотребнадзора.

Наиболее заметный рост зафиксировали на Ямале — число заболевших с начала 2025 года увеличилось на 67 процентов по сравнению с прошлым годом. В Башкирии заболеваемость выросла в два раза и достигла 16,5 тысячи случаев. Также рост отмечен в Воронежской и Оренбургской областях, а в Республике Алтай за семь месяцев заразились более одной тысячи 400 человек.

В Роспотребнадзоре отметили, что за восемь месяцев текущего года случаи ветрянки зарегистрированы во всех субъектах страны. При этом около 95 процентов заболевших — дети, доля взрослых осталась прежней.

По данным издания, в десяти регионах России наблюдается дефицит вакцин от ветрянки. Проблемы с наличием препаратов отмечают в Башкирии, Татарстане, Краснодарском крае и ряде областей.

В России набирают популярность «ветряночные вечеринки», где родители намеренно заражают своих детей ветряной оспой. Доктор медицинских наук, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что у такого подхода может быть обратный эффект.