В России заявили о стремительном росте заболеваемости опасной инфекцией

Наиболее заметный рост зафиксировали на Ямале — число заболевших с начала 2025 года увеличилось на 67 процентов по сравнению с прошлым годом. В Башкирии заболеваемость выросла в два раза и достигла 16,5 тысячи случаев. Также рост отмечен в Воронежской и Оренбургской областях, а в Республике Алтай за семь месяцев заразились более одной тысячи 400 человек.