Главные новости 13 октября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 13 октября 2025.
Трамп сделал заявления о «Томагавках» для Киева и секторе Газа
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает вариант переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным о передаче ракет «Томагавк» Украине. Политик намерен использовать отправку крылатых ракет как способ давления на Москву. Также Трамп констатировал, что военное противостояние в секторе Газа между ХАМАС и Израилем окончено.
В Крыму после атаки дронов ВСУ загорелась нефтебаза
В Крыму на нефтебазе в Феодосии после атаки беспилотника ВСУ произошло возгорание. По данным главы региона Сергея Аксенова, пострадавших в результате происшествия нет. Всего в ночь на 13 октября российские силы ПВО уничтожили и нейтрализовали 103 украинских БПЛА над территориями пяти субъектов и акваториями Черного и Азовского морей.
В Нидерландах стартуют учения НАТО по ядерному сдерживанию
В Нидерландах начались учения Североатлантического альянса по ядерному сдерживанию Steadfast Noon. В военных маневрах задействуют 71 самолет из 14 стран военного блока. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что учения проводятся ежегодно и являются «регулярной подготовкой», гарантирующей сдерживание сил потенциальных противников.
Во Франции объявили новый состав правительства
Во Франции сформировали новое правительство после повторного назначения на пост премьер-министра Себастьяна Лекорню. В состав кабинета министров отказался войти лидер партии «Республиканцы» Брюно Рейно. Главы МИД, министерств юстиции и финансов сохранили свои посты. МВД возглавит экс-префект полиции Парижа Лоран Нуньес.
ЕС ввел новую систему регистрации при въезде
В ЕС начали внедрение новой системы регистрации при въезде, которая подразумевает электронное оформление данных граждан, не проживающих в странах Шенгенской зоны. По требованию Entry/Exit System (EES) путешественников будут фотографировать, снимать у них отпечатки пальцев, а также сканировать их паспорта. Штампы в удостоверения личностей ставить прекратят.