Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости 13 октября 2025 года

Последние новости за сегодня — 13 октября 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 13 октября 2025.

Трамп сделал заявления о «Томагавках» для Киева и секторе Газа

Источник: РИА "Новости"

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает вариант переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным о передаче ракет «Томагавк» Украине. Политик намерен использовать отправку крылатых ракет как способ давления на Москву. Также Трамп констатировал, что военное противостояние в секторе Газа между ХАМАС и Израилем окончено.

В Крыму после атаки дронов ВСУ загорелась нефтебаза

В Крыму на нефтебазе в Феодосии после атаки беспилотника ВСУ произошло возгорание. По данным главы региона Сергея Аксенова, пострадавших в результате происшествия нет. Всего в ночь на 13 октября российские силы ПВО уничтожили и нейтрализовали 103 украинских БПЛА над территориями пяти субъектов и акваториями Черного и Азовского морей.

В Нидерландах стартуют учения НАТО по ядерному сдерживанию

Источник: Reuters

В Нидерландах начались учения Североатлантического альянса по ядерному сдерживанию Steadfast Noon. В военных маневрах задействуют 71 самолет из 14 стран военного блока. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что учения проводятся ежегодно и являются «регулярной подготовкой», гарантирующей сдерживание сил потенциальных противников.

Во Франции объявили новый состав правительства

Во Франции сформировали новое правительство после повторного назначения на пост премьер-министра Себастьяна Лекорню. В состав кабинета министров отказался войти лидер партии «Республиканцы» Брюно Рейно. Главы МИД, министерств юстиции и финансов сохранили свои посты. МВД возглавит экс-префект полиции Парижа Лоран Нуньес.

ЕС ввел новую систему регистрации при въезде

Источник: Reuters

В ЕС начали внедрение новой системы регистрации при въезде, которая подразумевает электронное оформление данных граждан, не проживающих в странах Шенгенской зоны. По требованию Entry/Exit System (EES) путешественников будут фотографировать, снимать у них отпечатки пальцев, а также сканировать их паспорта. Штампы в удостоверения личностей ставить прекратят.

Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
Читать дальше