Главные новости 13 октября 2025 года

В Крыму на нефтебазе в Феодосии после атаки беспилотника ВСУ произошло возгорание. По данным главы региона Сергея Аксенова, пострадавших в результате происшествия нет. Всего в ночь на 13 октября российские силы ПВО уничтожили и нейтрализовали 103 украинских БПЛА над территориями пяти субъектов и акваториями Черного и Азовского морей.