В Перми на капремонт улицы Советской потратят более 209 млн рублей

МКУ «Пермблагоустройство» объявило торги по поиску подрядчика для капитального ремонта ул. Советской на участке от Комсомольского пр. до ул. Сибирской. Начальная стоимость контракта на обновление 500-метровго участка дороги в Ленинском районе Перми составит 209,4 млн руб.
Контракт включит разработку и подготовку проектной документации, выполнение строительно-монтажных работ. Проект включит работы по созданию комфортных и безопасных условий для водителей автотранспорта, пассажиров общественного транспорта, велосипедистов, пешеходов, организация парковочных карманов, также соблюдению требований по озеленению и водоотведению территории.
Подрядчику предстоит разместить остановочные пункты с учетом градостроительного проектирования, организовать водоотвод с проезжей части и тротуаров. При необходимости проект предусмотрит строительство очистных сооружений. Ширина проезжей части 11,5 метров, количество полос движения — две.
Начало выполнения проектных работ 12 ноября 2025 года, завершение — 10 ноября 2026 года. Продолжительность строительно-монтажных работ станет известна по результатам разработки проектной документации — ориентировочно с 2 июля 2026 года по 9 января 2027 года.
Срок окончания подачи заявок — 28 октября 2025 года.