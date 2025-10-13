В Перми на капремонт улицы Советской потратят более 209 млн рублей

МКУ «Пермблагоустройство» объявило торги по поиску подрядчика для капитального ремонта ул. Советской на участке от Комсомольского пр. до ул. Сибирской. Начальная стоимость контракта на обновление 500-метровго участка дороги в Ленинском районе Перми составит 209,4 млн руб.