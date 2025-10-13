Военный получил 7,5 лет заключения за самовольное оставление части в зоне СВО

Кроме того, Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего, отказавшегося участвовать в спецоперации на Украине. Военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года и девять месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.