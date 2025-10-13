Военный получил 7,5 лет заключения за самовольное оставление части в зоне СВО

Российский военнослужащий осужден на 7,5 лишения свободы за самовольное оставление части в зоне проведения специальной военной операции. Такое решение вынес Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд, говорится на сайте суда.
Отмечается, что за преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы) военнослужащий проведет в колонии строгого режима семь лет шесть месяцев.
В ведомстве отметили, что осужденный мужчина является рецидивистом, который уже отбывал наказание. Он взят под стражу прямо в зале суда.
Ранее в Челябинске военного осудили на два года колонии за продажу авиационно-технического имущества на общую сумму 52,4 млн рублей.
Кроме того, Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего, отказавшегося участвовать в спецоперации на Украине. Военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года и девять месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.