Из Новосибирской области за неделю выдворили 52 иностранных гражданина

За неделю правоохранители проверили восемь объектов, включая два жилых помещения и одно предприятие, и выявили 136 нарушений миграционного законодательства. В отношении 32 иностранных граждан было принято решение о принудительном выдворении — они покинут регион в ближайшие дни.