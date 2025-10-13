Ричмонд
Из Новосибирской области за неделю выдворили 52 иностранных гражданина

Выявлено 136 нарушений миграционного законодательства.

Источник: Комсомольская правда

Из Новосибирской области за неделю выдворили 52 иностранных гражданина и депортировали еще двоих. Об этом сообщил заместитель начальника регионального ГУ МВД Константин Гаврин в ходе оперативного совещания при губернаторе.

За неделю правоохранители проверили восемь объектов, включая два жилых помещения и одно предприятие, и выявили 136 нарушений миграционного законодательства. В отношении 32 иностранных граждан было принято решение о принудительном выдворении — они покинут регион в ближайшие дни.

В целом за неделю из столицы Сибири уехали 9 503 иностранных гражданина, а прибыли в регион — 7 035 человек.