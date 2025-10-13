Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Когда могут начать выдавать новые водительские права, рассказали в МВД

Заместитель председателя Комитета административной полиции Алибек Кенесбаев в кулуарах МВД 13 октября 2025 года рассказал, что предлагают изменить при выдаче водительских прав, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Он отметил, что дизайн водительских прав меняться не будет.

Национальные водительские удостоверения соответствуют требованиям Конвенции о дорожном движении. В настоящее время рассматривается только вопрос исключения чипа из этого водительского удостоверения. Это пока проект, но мы планируем в первом-втором квартале 2026 года.

сказал он

По его словам, водительские удостоверения, которые уже были выданы, будут действительны в течение срока действия. В процессе получения новых водительских прав из-за замены будут происходить изменения.

Ответил он и на вопрос, повлияет ли на стоимость новшество.

Дело в том, что государственная пошлина за выдачу водительского удостоверения установлена Налоговым кодексом, она сохранится. Здесь пошлина взимается за процесс выдачи.

резюмировал спикер