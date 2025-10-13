Когда могут начать выдавать новые водительские права, рассказали в МВД

Он отметил, что дизайн водительских прав меняться не будет.
Национальные водительские удостоверения соответствуют требованиям Конвенции о дорожном движении. В настоящее время рассматривается только вопрос исключения чипа из этого водительского удостоверения. Это пока проект, но мы планируем в первом-втором квартале 2026 года.
По его словам, водительские удостоверения, которые уже были выданы, будут действительны в течение срока действия. В процессе получения новых водительских прав из-за замены будут происходить изменения.
Ответил он и на вопрос, повлияет ли на стоимость новшество.
Дело в том, что государственная пошлина за выдачу водительского удостоверения установлена Налоговым кодексом, она сохранится. Здесь пошлина взимается за процесс выдачи.